محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق خط غاز طريق السلام

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، لموقع نشوب حريق شب فى فجر اليوم بخط غاز قطر 16 بوصة بطريق الخانكة السلام، لمتابعة أعمال السيطرة علي الحريق، وذلك بعد غلق المحابس الخاصة بالخط، واستمرار أعمال السيطرة علي الحريق وكذلك أعمال التبريد بموقع الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، بالتنسيق والتعاون مع الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بـ8 سيارات إطفاء وخزان استراتيجي، بالإضافة إلى الدفع بـ9 سيارات إسعاف، لموقع نشوب الحريق بطريق الخانكة السلام، قبل كارتة بلبيس، لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

وكان قد شهد طريق الخانكة السلام بالقرب من منطقة كارتة بلبيس، نشوب حريق هائل بخط غاز قطر 16 بوصة، بسبب كسر بالخط أثناء الأعمال، ما تسبب في نشوب الحريق في 4 سيارات نقل ثقيل ولودرين اثنين، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق هائل بخط غاز 16 بوصة على طريق الخانكة السلام بالقرب من كارتة بلبيس، بسبب كسر بالخط.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقليوبية، وكذلك سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقاهرة، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بخط غاز 16 بوصة، ما تسبب نشوب الحريق 4 سيارات نقل ثقيل و لودرين اثنين.