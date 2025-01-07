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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

احتراق 4 سيارات ولودرين فى حريق خط غاز طريق السلام

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري
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كشفت المعاينة الأولية لاندلاع حريق هائل شب فى خط غاز  بطريق الخانكة السلام نشوب الحريق بخط غاز 16 بوصة، ما تسبب نشوب الحريق 4 سيارات نقل ثقيل ولودرين.


من جانبها تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، بالتنسيق والتعاون مع الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بـ8 سيارات إطفاء وخزان استراتيجي، بالإضافة إلى الدفع بـ9 سيارات إسعاف، لموقع نشوب الحريق بطريق الخانكة السلام، قبل كارتة بلبيس، لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

وكان قد شهد طريق الخانكة السلام بالقرب من منطقة كارتة بلبيس، نشوب حريق هائل بخط غاز قطر 16 بوصة، بسبب كسر بالخط أثناء الأعمال، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق هائل بخط غاز 16 بوصة على طريق الخانكة السلام بالقرب من كارتة بلبيس، بسبب كسر بالخط

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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