نجم الزمالك: أتمنى إنهاء ملف تجديد زيزو في أسرع وقت

تمنى محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، إنهاء ملف تجديد زيزو في أسرع وقت خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"أتمنى أن ينهي الزمالك ملف تجديد زيزو في أسرع وقت خلال الفترة المقبلة من أجل استقرار الفريق".

وأضاف نجم الزمالك السابق:"مجلس الزمالك كان عليه أن يقسط مستحقات اللاعبين قبل التفكير في الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأكمل:"بنتايك قدم مستويات مميزة مع الزمالك وأتمنى استمراره مع الزمالك، ومن وجهة نظري يجب منح ميشالاك فرصة كاملة حتى نستطيع الحكم عليه".

وأردف:"عمر فرج لم يحصل على فرصة كاملة في الزمالك ولكن أشعر أن مستواه لا يرتقي للعب في الزمالك"

واختتم حديثه قائلًا:"الجزيري قدم الكثير لنادي الزمالك وأتمنى استمراره وعلى مجلس إدارة الزمالك أن يحسم أزمة مستحقاته خلال الفترة المقبلة".