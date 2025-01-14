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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أحداث أسوان في 24 ساعة.. نقل تبعية مستشفيات ووحدات.. ومتابعة امتحانات كليات الجامعة

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح
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أحداث وفعاليات متنوعة شهدتها محافظة أسوان خلال الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق 13/1/2025.

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعاً تنسيقياً لإستكمال إجراءات نقل تبعية المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والذى يأتى وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.

ويأتى ذلك ضمن الإستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان فى يناير الجارى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حيث وصل عدد المستشفيات التى تم نقل تبعيتها إلى 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة بالمنظومة الجديدة، فضلاً عن نقل تبعية 87 مركزا طبيا ووحدة صحية من إجمالى 112 مركزا طبيا ووحدة صحية، ويتم تباعاً إستكمال إجراءات نقل التبعية لباقى المستشفيات والمراكز الطبية، والجارى تنفيذ أعمال الفرش والتجهيز لها ومنها مستشفيات نصر النوبة والسباعية.

محافظ أسوان: نقل تبعية 8 مستشفيات و87 مركزا طبيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

زار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، كلية الآثار، للاطمئنان على سير إعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025م.

وكان في استقباله خلال الزيارة الدكتور أيمن صلاح، عميد الكلية، ووكلاء الكلية والقائمين علي اعمال الامتحانات.

وخلال الجولة، أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، على أهمية متابعة سير الامتحانات بشكل يومي، بهدف تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب وضمان توفير بيئة امتحانية مناسبة تساعدهم على أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

رئيس جامعة أسوان يتابع سير الامتحانات بكلية الأثار

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم عدد من المحاضرات وندوات التوعية الخاصة ببرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بقرى مركز إدفو.

فرع المجلس القومي للمرأة يواصل تنظيم الندوات التوعوية بقرى “حياة كريمة”

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