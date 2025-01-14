تنظيم أسبوع ثقافى وندوات علمية بمساجد أسوان

تستكمل مديرية الأوقاف بأسوان الأسبوع الثقافى داخل المساجد، ومن بينها مسجد منشأة السد العالى بإدارة أوقاف الكرور بإشراف فضيلة الشيخ سمير محمد خليل، مدير المديرية.

وحاضر كل من الدكتور السيد حمزة، أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان بجامعة الأزهر ، وفضيلة الشيخ محمود فخر الدين موسى، رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية.

كما عقدت الندوة العلمية من مسجد النصر بإدارة أوقاف أسوان أول، حيث حاضر بالندوة الدكتور أحمد الأمير محمد جاهين، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان بجامعة الأزهر، والشيخ حسين عبد الجواد على إمام وخطيب المسجد.

بينما تشهد مقارئ الجمهور التى تقوم بتنظيمها مديرية الأوقاف بأسوان داخل المساجد إقبالًا مميزًا حيث تم تلاوة آيات من القرآن الكريم وسط أجواء إيمانية حيث يأتى هذا النشاط ضمن الجهود المستمرة لوزارة الاوقاف فى نشر الوعى الدينى وتشجيع التدبر فى آيات الله.

من جانبه، أشاد الشيخ محمود الرفاعى، رئيس قسم شئون القرآن بالمديرية، بحرص الأئمة على أداء مقارئ الجمهور، وحرص الرواد على الاستفادة من هذه اللقاءات القرآنية، حيث إن مثل هذه الأنشطة تسهم فى بناء مجتمع متماسك ومتمسك بالقيم الإسلامية.

فيما أوضح الشيخ سمير محمد خليل، مدير مديرية الأوقاف بأسوان، أن المديرية حريصة على تنفيذ خطة الوزارة وستواصل تنظيم المقارئ بشكل دورى لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والتعلم، وذلك فى إطار تعزيز روحانية المجتمع وتقوية الصلة بالقرآن الكريم.

هذا وفى أجواء روحانية وبعد افتتاح مسجد الروضة بقرية المويسات، عقد اللقاء الأسبوعى للطفل ضمن البرنامج التثقيفي الذي يهدف إلى تنمية القيم الأخلاقية وتعزيز المعرفة الدينية لدى الأطفال.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمود عبد الرحيم، مدير شئون الإدارات، ممثلًا عن فضيلة الشيخ سمير محمد خليل، مدير المديرية، واللواء محمد عبد الجليل، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمنطقة.