أمير هشام: محمد رمضان لم ينجح في حسم الملفات.. واكتفى بتوقيع العقوبات

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي لم ينجح في حسم الملفات العالقة داخل فريق الكرة، مشيرًا إلى أن ما قام به فقط هو اصدار عقوبات وتم تقليصها.

وقال عبر برنامجه “بلس 90” الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "اللوم على إدارة الأهلي لأنها تأخرت في تجديد عقد أكرم توفيق، مثلما كان يفعل النادي مسبقًا، بعد موضوع أحمد فتحي وعبدالله السعيد في عام 2018، وكان الأهلي يُسرع في تجديد العقود، لكن الفترة الماضية لم يكن هناك اهتمام كبير بالملف، كان الأفضل أن يُمدد النادي عقود اللاعبين مبكرا".

وتابع: "الأهلي تأخر كثيرًا في اتخاذ خطوات تجديد عقود اللاعبين، قبل الوصول للمرحلة الحالية، وهو الأمر الذي يستحق اللوم عليه مسئولي النادي، لأن الاعتقاد بأن النادي الأهلي سيلعب كأس عالم للأندية وكل لاعب يرغب في التواجد داخل صفوفه أمر غير صحيح، كل لاعب أصبح له حساباته الخاصة".

ووجّه أمير هشام حديثه إلى محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، وقال: "منذ مجيئه تعهد بحسم ملفات التجديد والصفقات، وتحدث عن قدوم مدير كرة ومدير تعاقدات ومساعدين معه، ولم يحدث شئ حتى الآن، وكل الملفات التي وعد بها رمضان لم يتم اتخاذ أي خطوة جديدة، فماذا فعل المدير الرياضي منذ قدومه إلى النادي الأهلي؟

وأضاف: "محمد رمضان كان قادمًا لإنجاز ملف تجديد العقود التي لم ينجح فيها خالد بيبو مدير الكرة السابق، وهذا لم يحدث أيضًا، ربما تكون هناك أسباب خارجة عن إرادة المدير الرياضي".

وأكمل: "ما فعله رمضان هو قيامه بتوقيع بعض العقوبات ضد كهربا وتم تخفيضها، وكذلك عقوبة ضد إمام عاشور وهي سارية بشكل طبيعي".