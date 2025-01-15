رئيس جامعة بنها يتفقد المدينة الجامعية بكفر سعد للاطمئنان على مستوى الخدمات

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة تفقدية بالمدينة الجامعية بكفر سعد للاطمئنان على الخدمات المقدمة للطلاب ، رافقه الدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية والتغذية.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة عددًا من الغرف للتأكد من مستوى النظافة وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة للطلاب المقيمين بها ، كما التقى ببعض طلاب المدينة واستمع لآرائهم حول الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها .

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن قطاع المدن الجامعية بالجامعة حريص على العمل على راحة الطلاب ، وتقديم الدعم المعنوي، والنفسي لهم خاصة فى فترة الامتحانات ، وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية ، لافتا إلي أن إدارة الجامعة تعمل بصفة مستمرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب المغتربين المقيمين بها.