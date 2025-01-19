بتكلفة 6 ملايين جنيه|محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب «الإنترلوك» بشارع فاروق بالزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة شارع فاروق والجاري تنفيذها على مساحة 17 ألفًا و 300 متر مسطح وبتكلفة 6 ملايين و 400 ألف جنيه والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

تعرف محافظ الشرقية من أحمد ضاحي رئيس حي أول عن طبيعة الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلى أنه جار الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالمرحلة الأولى من شارع فاروق بشوارع ( صالح صديق – علي خميس – الشعراوي ) ومتفرعاتهم وذلك بإجمالي مساحة مسطحة 12 ألفا و 900 متر مسطح وبتكلفة 4 ملايين و582 ألف جنيه وجار التجهيز للبدء في تنفيذ الأعمال بالمرحلة الثانية لتشمل شوارع منطقة الحناوي بإجمالي مساحة مسطحة 4 آلاف و 400 متر مسطح وبتكلفة مليون و 818 ألف جنيه.

وأضاف رئيس حي أول أن الأعمال تشمل تركيب انترلوك سمك 8 سم بعد أن تم وضع طبقة سن وقطع الفيرما بسمك 15 سم عقب الدمج ثم طبقة رمل بسمك 5 سم وإنشاء غرف مطر وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

أكد المحافظ على رئيس حي أول باستمرار متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتهيئة الأجواء المناسبة أمامها لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب أهالي المنطقة عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم مقدمين له الشكر وللجهاز التنفيذي عن الجهد المبذول في سبيل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وطالبهم المحافظ بالحفاظ على أعمال التجميل لضمان استمراريتها لأطول فترة ممكنه.

من جانبه أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمراكز ومدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها مطالباً المواطنين بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير الجارية لضمان استمراريتها لأكبر فترة ممكنة.