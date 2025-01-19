مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. حماس: نلتزم بتطبيق بنود الاتفاق

أعلنت حركة حماس، أنه مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تأكيدها الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور خليل الدكران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن أبناء الشعب الفلسطيني بدأوا منذ الساعة الثامنة والنصف صباحًا بالاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي أنهى حربًا وصفت بالإبادة الجماعية واستمرت لأكثر من 15 شهرًا متواصلة.



وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحرب عمل على تدمير البنية التحتية والمنازل، مستهدفًا كل ما هو أخضر ويابس.



وأضاف «الدكران» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطات الفلسطينية وجهت تعليمات للمواطنين بتوخي الحذر من المناطق التي لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي موجودًا فيها ولم يتم الانسحاب منها.