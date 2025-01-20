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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| موسى: جيش مصر قوة ردع تفرض على العدو الالتزام.. والد طالبة التجمع: إجراءات التعليم مرضية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
أسامة علي
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تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى: 

إسرائيل : الإفراج عن 4 معتقلات أخريات في المرحلة الثانية السبت
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن الجيش الإسرائيلي نشر مقطع فيديو يظهر لحظة عبور القافلة التي تحمل المحتجزات الإسرائيليات عبر الحدود بين غزة وإسرائيل، ما يعني أن المحتجزات الثلاث عبرن الأراضي الإسرائيلية قبل وقت قصير وتم استقبالهن من قبل الجانب الإسرائيل، كما نقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه ملتزم بإعادة جميع المحتجزين، مرحبًا بعودة المحتجزات إلى إسرائيل ومشعرًا بمشاعر قوية في هذه اللحظة.
 

أحمد موسى: قرارات وزير التربية والتعليم بشأن مدرسة التجمع رادعة
أشاد الإعلامي أحمد موسى بقرارات وزير التربية والتعليم بشأن مدرسة دولية فى التجمع الخامس" تعرضت طالبة للضرب المبرح بداخلها، معقبا:" اللى حصل للطالبة جريمة". 
 

أحمد موسى: الجيش المصرى قوة ردع تفرض على العدو الالتزام
قال الإعلامى أحمد موسى، إن القوات المسلحة المصرية تحمى ولا تهدد أحد، وحتى تحافظ مصر على أمنها واستقرارها يجب أن تمتلك قوة ردع.
 

نتنياهو هيضرب | أحمد موسى لحركة حماس: النهاردة مش وقت استعراض
كشف الإعلامى أحمد موسى، الخطأ الذى ارتكبته حركة حماس اليوم، مع بدء تنفيذ قرار وقف إطلاق النار.
 

والد طالبة التجمع: إجراءات التربية والتعليم مرضية ولن اتصالح مع المعتديات
أشاد أحمد تيسير، والد الطالبة كارما التي تعرضت للاعتداء على يد 3 طالبات في مدرسة بالتجمع، بالإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم بعد التعدى على نجلته.
 

لميس الحديدي: مصر كانت المبادرة دائما في مفاوضات الهدنة وإدخال المساعدات لغزة
أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن اليوم يمثل الأول لدى سكان غزة ليتنفسوا الصعداء بعد 471 يومًا من القصف والنزوح بين شمال ووسط وجنوب القطاع بحثًا عن مأوى يحميهم من الموت والبرد.
 

مجلس الوزراء الفلسطيني يشكل غرفة عمليات طارئة للمحافظات الجنوبية بغزة
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تشكيل غرفة عمليات حكومية طارئة للمحافظات الجنوبية بغزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
 

الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن يصلن مستشفى رامات جان بتل أبيب
وصلت الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن من الأسر بقطاع غزة إلى مستشفى رامات جان بتل أبيب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
 

الهلال الأحمر المصرى: 30 ألف متطوع يساهمون فى دعم غزة
قالت أمال إمام، المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، ان الجميع على أهبه الاستعداد لتقديم المساعدات لأهالينا فى قطاع غزة.
 

بايدن: الإفراج عن 3 محتجزات إسرائيليات وإطلاق سراح 4 خلال 7 أيام
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه تم الإفراج عن 3 محتجزات إسرائيليات وسيطلق سراح 4 أخريات خلال 7 أيام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أحمد موسى اخبار التوك شو غزة صدى البلد

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