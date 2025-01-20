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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تقرير| فى24 ساعة بأسوان..زيادة حصة أسطوانات البوتاجاز وانتعاشة للسياحة

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح
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أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية من يوم الأحد الموافق 19/1/2025.

شهد معبد رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل توافد كبير من الزائرين والسائحين تمثل فى زيارة 7 آلاف سائح يومياً للإستمتاع بالحضارة المصرية العريقة.

إنتعاشة سياحية في أبو سمبل.. 7 ألاف سائح يستمتعون بالحضارة المصرية

نظم قسم الجراحة العامة في مستشفيات جامعة أسوان أول ورشة عمل متخصصة حول “الحالات المتقدمة في الجراحة بالمناظير”.

أول ورشة عمل بجامعة أسوان حول "الحالات المتقدمة في الجراحة بالمناظير"

فال اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان  إنه يوجد تنسيق مستمر مع اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان لإعادة الإنضباط للشارع.

محافظ أسوان: تنسيق لإعادة الإنضباط للشارع وضبط حركة التوكتوك والحنطور

أشار اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأنه تم الإنتهاء من الدراسة العلمية التى قام بإعدادها المهندس شكرى حسين إستشارى إدارة المخلفات والتطوير.

محافظ أسوان: الإنتهاء من الدراسة العلمية لإدارة المخلفات والنظافة العامة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتشكيل لجنة لحصر ومراجعة السويقات التى تم تخصصيها فى بعض المناطق السكنية منذ سنوات .

محافظ أسوان: حصر ومراجعة السويقات لتشغيلها والقضاء على العشوائية

أكد إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على أنه تم تحقيق السيطرة على توزيع الحصص المخصصة من السولار للمناطق الزراعية من خلال تخصيص 3 محطات للوقود لتسليم السيارات وفقاً لمنظومة الكروت المميكنة ، وسيتم التأكد من تراخيص السيارات التى ستقوم بالتعبئة للسولار .


محافظ أسوان: توزيع حصص السولار للمناطق الزراعية عبر منظومة الكروت المميكنة

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على أنه تم التواصل مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية لزيادة حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز بنسبة تصل إلى 40 % لتلبية احتياجات المواطنين ، فضلاً عن الإتفاق مع شركة بتروجاس لإقامة 2 وحدة متنقلة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بعد تخصيص قطعة أرض فى كوم أمبو لهذا الشأن .


لتلبية احتياجات المواطنين.. زيادة حصة أسوان من أسطوانات البوتاجاز بنسبة 40%

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