إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة وتوك توك بأسوان

تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ومركبة توك توك بقرية الرغامة بمركز كوم أمبو شمال أسوان.

لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر نتيحة تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل مساء الجمعة بطريق إدفو / مرسى علم ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل جثامين المتوفين إلى المشرحة العمومية، ونقل الحالة المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسي علم تحديدًا عند الكيلو 80 فى حدود المحافظة.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة آخر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتم نقل جثامين المتوفين جميعهم إلى مشرحة مستشفي اسوان التخصصي بالصداقة تحت تصرف النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، كما تم فى نفس الوقت إخطار الجهات المختصة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

فيما لقي شاب مصرعه نتيحة اصطدامه بقطار بمزلقان قرية أبو الريش بمدينة أسوان، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان بلاغاً يفيد بمصرع شاب نتيحة اصطدامه بقطار وذلك تحديدا عند مزلقان كلية الهندسة، وعلي الفور انتقلت سيارة إسعاف إلي مكان الواقعة وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وانتقلت الجهات المعنية والمختصة إلى مكان الواقعة .