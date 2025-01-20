تغير أجواء التنصيب الأمريكي بسبب سوء الأحوال الجوية

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من نيويورك، إن مراسم التنصيب الرئاسي الأمريكي لهذا العام تختلف كليًا وجزئيًا عن المعتاد، حيث تقام جميع مراحلها داخل قبة الكابيتول نظرًا للأجواء شديدة البرودة.



وأوضح نور الدين، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن مراسم التنصيب ستبدأ في الخامسة صباحًا بتوقيت واشنطن.

وأضاف أن البوابات الرئيسية لمبنى الكابيتول والبيت الأبيض ستُفتح بعد أقل من خمس ساعات من هذا التوقيت لإجراء عمليات التفتيش الأمني لجميع الحاضرين. وأشار إلى أن البيت الأبيض طبع أكثر من 250 ألف تذكرة للحضور، ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية، سيحتفظ كثير من الأشخاص بالتذاكر للذكرى دون أن يتمكنوا من الدخول، حيث تم تخصيص حوالي 600 مقعد فقط داخل قاعة الكابيتول.



وأضاف أن الفعاليات الموسيقية والغنائية ستنطلق في تمام التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت واشنطن، على أن تبدأ المراسم الرسمية في الساعة الحادية عشرة، وخلال ذلك، سيظهر الرئيس دونالد ترامب ونائبه، حيث سيؤدي الأخير القسم أولاً، يليه ترامب الذي سيؤدي القسم الدستوري بوضع يده اليسرى على الإنجيل، بحضور رئيس المحكمة الدستورية العليا.