المشدد 3 سنوات لمسئولة مصنع ملابس بسبب التهرب الضريبى

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق مسئولة عن مصنع ملابس جاهزة ومفروشات لتهربها الضريبي بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

واحالت النيابة العامة المتهمة "سمر.س.إ.م" ٣٨ سنة حاصلة على ليسانس آداب - مقيمة الزاوية الحمراء - بصفتها المسئولة عن مصنع ملابس جاهزة ومفروشات ومقر مزاولة النشاط " شبرا الخيمة " في القضية رقم ۲۰۳٤٩ لسنة ۲۰۲٤ قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ۲۹۱٥ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها لأنها خلال الفترة من ۲۰۱۸/۱/۸ حتي ۲۰۲۰/۷/۳۱ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية بصفتها المسئولة عن مصنع ملابس جاهزة ومفروشات، المسجلة ضريبياً والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ونشاطها تصنيع ملابس جاهزة ومفروشات ، تهربت من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطها المار بيانه بأن باعت سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.