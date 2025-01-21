محافظ القليوبية يناقش دفع الأعمال وتنفيذ خطة الرصف بشبرا الخيمة

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعًا بمجلس مدينة شبرا الخيمة، بحضور المهندس حسن مصطفي النائب الاول رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لمناقشة آخر المستجدات في تنفيذ خطة الرصف الشاملة بالمدينة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تسريع وتيرة العمل في مشروعات الرصف، مشددًا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

ووجه بتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروع، والعمل على توفير المواد الخام اللازمة، مثل بلاط الانترلوك والبنتومين، بشكل مستمر.

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة أن يتم إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مراكز ومدن واحياء المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وشدد على تكثيف الجهود لإنهاء جميع الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية ، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاحياء بتنفيذ أعمال الرصف بالشوارع الداخلية وتركيب بلاطات الأنترولوك ، وأيضاً الرصف بالأسفلت بما يسهم فى تسهيل حركة المواطنين، وتحقيق الشكل الجمالى بهذه الشوارع على الوجه الأكمل.