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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إحالة ملاحظ بالجيزة للنيابة العامة صور امتحان الإعدادية واستبعاد 20 بسبب الموبايل

الغش في امتحانات الاعدادية
الغش في امتحانات الاعدادية
ياسمين بدوي
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قررت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، إحالة أحد الملاحظين إلى النيابة العامة بعد ثبوت قيامه بتصوير ورقة الامتحان ونشرها، في مخالفة صريحة للوائح والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

كما قررت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، استبعاد 3 رؤساء لجان وتحويلهم إلى الشئون القانونية نتيجة تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية.

وقرر أيضا مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، استبعاد عشرين ملاحظًا من العمل بالامتحانات لحيازتهم هواتف محمولة داخل اللجان، رغم عدم استخدامهم لها، وتحويلهم إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، عن ضبط ثلاث حالات غش باستخدام الهاتف المحمول أثناء أداء الامتحانات، وقد تقرر إلغاء المادة الدراسية المعنية للطلاب المخالفين، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم (34) الصادر بتاريخ 15/2/2018. كما تؤكد المديرية أن مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان تؤدي إلى إلغاء المادة، بينما يؤدي استخدامه إلى إلغاء العام الدراسي بالكامل واعتبار الطالب راسبًا.

وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ،  على جميع العاملين في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بضرورة الالتزام التام باللوائح والتعليمات الصادرة لضمان نزاهة وشفافية الامتحانات ، كما ناشدت الطلاب وأولياء الأمور بالتعاون الكامل والالتزام بالإرشادات لضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنظمة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة أنها ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه الإخلال بالنظام العام للامتحانات، إيمانًا منها بأن النزاهة والعدالة هما أساس نجاح العملية التعليمية.

كما شددت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة على إلتزامها التام بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في العملية الامتحانية، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، تعلن المديرية عن اتخاذ عدد من الإجراءات الحازمة لضبط أي تجاوزات خلال سير الامتحانات.

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