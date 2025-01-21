العشرة الكبار.. محمد صلاح يواصل التألق في دوري الأبطال ويعادل رقم تييري هنري

واصل النجم المصري محمد صلاح إبداعه في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدف التقدم لفريقه ليفربول في مواجهة ليل، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 34، ليمنح الريدز الأفضلية خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، رفع صلاح رصيده إلى 51 هدفًا في دوري الأبطال، ليعادل رقم الفرنسي تييري هنري، أسطورة آرسنال، ويقتسم معه المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

من جهتها، ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن صلاح وصل إلى هدفه العشرين على ملعب أنفيلد في البطولة الأوروبية، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بقميص فريق إنجليزي على ملعب واحد بدوري الأبطال، خلف الهولندي رود فان نيستلروي (23 هدفًا في أولد ترافورد) والأرجنتيني سيرجيو أجويرو (23 هدفًا في ملعب الاتحاد).

صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز النجوم في تاريخ كرة القدم الأوروبية والإنجليزية، وسط إشادة مستمرة من الجماهير والخبراء.