أسوان في 24 ساعة.. مشاركة مجتمعة لجمعية قبس من نور.. وجهود مكثفة بالمحليات.. ومواصلة رحلات قطار الشباب

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الثلاثاء الموافق : 21/1/2025.

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية “قبس من نور” الدكتورة منار الخضرجى، وذلك بحضور مديرى التضامن الاجتماعى وخدمة المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المتميزة، والمشاركة المجتمعية الجادة والملموسة على أرض الواقع من جمعية “قبس من نور” لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى فى المجالات المختلفة الصحية والتعليمية والتمكين الاقتصادى والحرف التراثية واليدوية وإعادة ترميم وإحلال وتجديد المنازل.

المحافظ يشيد بجهود جمعية «قبس من نور» لخدمة المجتمع الأسوانى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة بروز مخالف بإمتداد حى العقاد بنطاق حى جنوب، وهو الذى توازى مع الإستمرار فى أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات ، وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة بكافة الأحياء والمناطق السكنية ، والشوارع الرئيسية والداخلية ، وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين بمشروع النظافة ، مدعمين باللوادر والمعدات الخفيفة والثقيلة .



تكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بمدن أسوان وكوم أمبو والرديسية والسباعية

واصل قطار الشباب رحلاته فى أسوان ضمن برنامج "اعرف بلدك" ليضم 270 شابًا وفتاة من مختلف محافظات مصر في رحلة استكشافية إلى كنوز مصر العريقة.

ويشمل برنامج الرحلة زيارة مجموعة متنوعة من المعالم الأثرية والسياحية والحضارية، والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب وتعميق معرفتهم بتاريخ وحضارة مصر العريقة.

270 شابا وفتاة يزورون المعالم السياحية بأسوان ضمن رحلات الشباب

تعرض 15 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم مساء اليوم، الثلاثاء، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.



إصابة 15 شخصا في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي “أسوان - القاهرة”