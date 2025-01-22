المركز الثقافي الأفريقي بأسوان يستقبل 260 شابا وفتاة ضمن رحلات "قطار الشباب"

استقبل المركز الثقافى الأفريقى بأسوان رحلات “ قطار الشباب” التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة للموسم الشتوي الجديد بمشاركة 260 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

واستمعوا للشرح المفصل عن مكونات المركز ورسالته وأهدافه، وشاهدوا قاعات المركز المتنوعة ومجسمات دول حوض النيل والسد العالى وخزان أسوان وإهداءات الدول الأفريقية وأسماك النيل وغيرها من المعروضات المميزة، وفي نهاية جولتهم قاموا بإلتقاط الصور التذكارية داخل أروقة المركز المختلفة.

فيما واصل قطار الشباب رحلاته فى أسوان ضمن برنامج "اعرف بلدك" ليضم 270 شابًا وفتاة من مختلف محافظات مصر في رحلة استكشافية إلى كنوز مصر العريقة.

ويشمل برنامج الرحلة زيارة مجموعة متنوعة من المعالم الأثرية والسياحية والحضارية، والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب وتعميق معرفتهم بتاريخ وحضارة مصر العريقة.

ومن أبرز المعالم السد العالى يمثل رمز النهضة المصرية العظيمة، حيث يتعرف الشباب على أهمية هذا الصرح الشاهق في حياة المصريين ودوره في تطوير الزراعة والصناعة.

ومتحف النيل يمثل رحلة استكشافية إلى تاريخ النيل ودوره الحضاري في تكوين الحضارة المصرية.

ومتحف النوبة يمثل للاطلاع على تراث النوبة العريق وحضارتها التي تمتد لآلاف السنين، والحديقة النباتية للاستمتاع بجمال الطبيعة والتعرف على التنوع البيولوجي في مصر.

وقرية غرب سهيل تمثل للتعرف على العادات والتقاليد النوبية الأصيلة، ومعبد فيلة يعتبر أحد أروع المعابد المصرية القديمة، والذي يروي حكايات الآلهة والفراعنة.

وتهدف الرحلة التعرف على الهوية الوطنية: غرس قيم الانتماء والولاء للوطن لدى الشباب، وتعزيز السياحة الداخلية لتشجيع الشباب على استكشاف معالم بلدهم والتعريف بها، وأيضاً التنمية المستدامة لربط الشباب بأهداف التنمية المستدامة وتشجيعهم على المشاركة في تحقيقها، وبناء جيل واعٍ لتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة في بناء مجتمع أفضل.