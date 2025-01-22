فرحة يشوبها الحذر.. أستاذ علوم سياسية: الحالة الإنسانية لأهالي غزة مؤسفة

قالت الدكتورة وئام عثمان، أستاذ علوم سياسية، إن الجميع استقبل اتفاقية وقف إطلاق النار بفرحة كبيرة، ولكن فرحة تشوبها الحيطة والحذر من أجل عدم إيقاف هذه الاتفاقية لتدني البنية التحتية والحالة الإنسانية داخل غزة.

وأضافت “عثمان”، خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه على الواقع تم رصد أكثر من 463 ألف وحدة سكنية تم هدمها، وأكثر من 1.8 مليون مواطن فى أشد الحاجة إلى الحياة الإنسانية.

وتابعت: “منذ أمس نرى غارات إسرائيل على مخيم بنين، وخلفت 10 شهداء و35 أو 40 مصابا حتى الآن، وكل هذه الأمور تثير المخاوف لدى الجميع”.