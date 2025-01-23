إطلاق برنامج سينما الإرادة للمكفوفين وذوي الهمم بفعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب

أعلنت فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب برئاسة المُخرج والمُنتج بسام رؤوف، عن إطلاق برنامج "سينما الإرادة للمكفوفين وذوي الهمم"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى، دورة الناقد السينمائي الراحل "يوسف شريف رزق الله"، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 17 فبراير.

فيما أكد بسام رؤوف، رئيس فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب، في بيان صحفى، أنه سيضم هذا البرنامج العديد من الفعاليات لصناعة الأفلام المخصصة للمبدعين من المكفوفين وذوي الهمم.

بينما أعلنت فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب برئاسة المخرج والمنتج بسام رؤوف عن اطلاق برنامج " عروض الأفلام المرممة المصرية القديمة " وذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى (دورة الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله)، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير، وهو يعتبر خطوة سينمائية هامة تحدث في أسوان وجنوب مصر.

ويضم هذا البرنامج عرض مجموعة من أبرز أفلام السينما المصرية التي تم ترميمها في الفترة الأخيرة من خلال شركة كنوز للسينما المصرية والأفلام المُختارة هي: "الكيت كات"، "جعلوني مجرماً"، و"لا تطفئ الشمس".

يأتي هذا البرنامج في إطار حرص فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب على الدعم والمشاركة في الحفاظ على التراث السينمائي المصري، الذي طالما كان الأرشيف الفني العظيم لكل مُبدعين وفنانين مصر منذ نشأة السينما المصرية حتى الآن.

فيما التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد خبراء ومهندسى مجموعة المغربى للحلول البيئية برئاسة المهندس شريف خطاب ، وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى الهيئة القومية ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان .

وقد أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالتعاون مع مجموعة المغربى للاستفادة من خبراتها الفنية والإستشارية لمساندة الجهود التنفيذية المبذولة لمواجهة التحديات وتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف المراكز والمدن .