كاتب صحفي: اتفاق هدنة غزة بالأساس مشروع مصري متكامل

أكد الكاتب الصحفي إسلام كمال، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة هو بالأساس مشروع مصري متكامل تم تقديمه منذ مايو الماضي، حيث عرضته القيادة المصرية على العديد من الأطراف الدولية، منها واشنطن.



وأوضح إسلام كمال في لقائه مع عبيدة أمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الضغوط الأمريكية لعبت دورًا حاسمًا في تمرير هذا الاتفاق، مشيرًا إلى زيارة مفاجئة قام بها المبعوث الأمريكي السابق ستيفن ويتكوف إلى بنيامين نتنياهو، والتي حملت رسائل ضغط قوية.



وقال إسلام كمال إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يواصل دعم نتنياهو بشكل غير مباشر، حيث يحرص على الترويج بأن الاتفاق هش وقابل للانهيار في أي لحظة، مما يدعم موقف نتنياهو داخليًا أمام خصومه السياسيين، خاصة مع تزايد الانقسامات داخل حكومته.



