أخبار العالم| روسيا تسقط 100 مسيرة أوكرانية خلال الليل وترامب يحذر من عواقب عدم استمرار اتفاق غزة

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 121 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتزم إجراء محادثات جديدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مشيراً إلى استعداده لمواصلة الحوار مع كوريا الشمالية.

قرر بنك اليابان المركزي رفع معدلات الفائدة الرئيسية الجمعة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، مما يعكس تفاؤله المتزايد بأن الأجور ستستمر في الارتفاع وتبقي التضخم مستدامًا حول هدفه البالغ 2%.

أفادت حملة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت للكونجرس 2022، يوم الخميس، بأنها مدينة بأكثر من 326 ألف دولار من الديون المستحقة، وكشفت عن مئات الآلاف من الدولارات من الديون التي لم يتم الكشف عنها سابقًا في سلسلة من التقارير المقدمة إلى المنظمين الفيدراليين.

وجهت روسيا، الخميس، توبيخا إلى المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على خلفية عدم تقديم "حجة قوية لرفضها" تقديم إحاطة لمجلس الأمن بشأن الأطفال في غزة، وهو اجتماع طلبت روسيا عقده.

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، إنه يخطط لاستئناف قرار قاضٍ في سياتل بمنع أمره التنفيذي الذي ينهي الجنسية في مجال الولادة، الخميس.

ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس انتقاده للاحتياطي الفيدرالي، وهي الهيئة الحكومية الرئيسية المكلفة باتخاذ القرارات بشأن أسعار الفائدة.

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه "سيكون من الجيد حل المشكلات المرتبطة بإيران من دون إقدام إسرائيل على ضرب منشآتها النووية".

أعلنت وسائل إعلام أمريكية صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً يقضي برفع السرية عن مجموعة من الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف كينيدي وشقيقه روبرت كينيدي، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام والمؤرخين، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4 بالمئة في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، من "عواقب" في حال عدم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدًا بجهود مبعوثه ستيف ويتكوف في التوصل إليه.