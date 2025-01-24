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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم| روسيا تسقط 100 مسيرة أوكرانية خلال الليل وترامب يحذر من عواقب عدم استمرار اتفاق غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 121 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 121 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

ترامب: سأجري محادثات جديدة مع كيم جونج أون

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتزم إجراء محادثات جديدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مشيراً إلى استعداده لمواصلة الحوار مع كوريا الشمالية.  

اليابان ترفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2008

قرر بنك اليابان المركزي رفع معدلات الفائدة الرئيسية الجمعة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، مما يعكس تفاؤله المتزايد بأن الأجور ستستمر في الارتفاع وتبقي التضخم مستدامًا حول هدفه البالغ 2%.

فضـ.يحة.. السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض مدينة بأكثر من 326 ألف دولار

أفادت حملة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت للكونجرس 2022، يوم الخميس، بأنها مدينة بأكثر من 326 ألف دولار من الديون المستحقة، وكشفت عن مئات الآلاف من الدولارات من الديون التي لم يتم الكشف عنها سابقًا في سلسلة من التقارير المقدمة إلى المنظمين الفيدراليين.

روسيا: أطفال غزة أقل أهمية لليونيسف من أقرانهم في أوكرانيا

وجهت روسيا، الخميس، توبيخا إلى المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على خلفية عدم تقديم "حجة قوية لرفضها" تقديم إحاطة لمجلس الأمن بشأن الأطفال في غزة، وهو اجتماع طلبت روسيا عقده.

ترامب بتعهد بمحاربة حكم القضاء بشأن أمره التنفيذي لإلغاء المواطنة بالولادة

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، إنه يخطط لاستئناف قرار قاضٍ في سياتل بمنع أمره التنفيذي الذي ينهي الجنسية في مجال الولادة، الخميس.

ترامب: أعرف أسعار الفائدة "أفضل بكثير" من بنك الاحتياطي الفيدرالي

ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس انتقاده للاحتياطي الفيدرالي، وهي الهيئة الحكومية الرئيسية المكلفة باتخاذ القرارات بشأن أسعار الفائدة.

ترامب: من الجيد ألا تضرب إسرائيل منشآت إيران النووية

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه "سيكون من الجيد حل المشكلات المرتبطة بإيران من دون إقدام إسرائيل على ضرب منشآتها النووية".

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لرفع السرية عن ملفات اغتيال كينيدي

أعلنت وسائل إعلام أمريكية صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً يقضي برفع السرية عن مجموعة من الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف كينيدي وشقيقه روبرت كينيدي، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام والمؤرخين، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوي في 2025

توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4 بالمئة في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

ترامب يحذر من عواقب عدم استمرار اتفاق غزة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، من "عواقب" في حال عدم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدًا بجهود مبعوثه ستيف ويتكوف في التوصل إليه.

ترامب روسيا دونالد ترامب أوكرانيا غزة

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