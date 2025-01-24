الولايات المتحدة توقف 538 مهاجرا غير نظامي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وكالة الأنباء الفرنسية عن الجهاز الإعلامي لترامب، قالت إن الولايات المتحدة ترحل مئات المهاجرين غير النظاميين، والولايات المتحدة توقف 538 مهاجرا غير نظامي.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي ترامب، إنه سيفرض عقوبات ضخمة على روسيا إذا لم توقف حربها ضد أوكرانيا قريبا.

وأكمل: لا يمكن للإيرانيين أن يمتلكوا سلاحا نوويا.

وفي سياق آخر أكد دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتزم إجراء محادثات جديدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مشيراً إلى استعداده لمواصلة الحوار مع كوريا الشمالية.