الشباب والرياضة بالقليوبية تطلق مبادرة "الموكب الساري" احتفالاً بليلة الأسراء والمعراج

شهد الدكتور وليد الفرماوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تدشين مبادرة الموكب الساري للأحتفال بليلة الإسراء والمعراج والتي تنفذ في 100 مركز شباب علي مستوي المحافظة وذلك أستمراراً لأطلاق المبادرات التي تساهم في بناء مجتمع قوي متماسك من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين فئات المجتمع، وتم تدشين المبادرة بمركز شباب سندبيس التابع لأدارة القناطر الخيرية.



وقدم الدكتور وليد الفرماوي الشكر للحضور وأعرب عن سعادته وخالص شكره، وأكد أن الاهتمام بمثل هذه الأحتفالات الدينية أمر ضروري لنشر الوعي الديني بين الشباب والنشئ وأن الهدف من المبادرة زيادة الوعي الديني والمجتمعي الصحيح وتربية النشئ علي الصفات الدينية السمحة وتعريفهم بالمناسبات والأحتفالات الدينية وفقاً لرؤية وزارة الشباب والرياضة بتكثيف البرامج والأنشطة بمراكز الشباب لتحصين الشباب وتقديم القدوة الصالحة وتثقيف الشباب والنشئ فكرياً ودينياّ، ثم قام بتكريم حفظه القرأن الكريم علي مستوي الإدارة.



تم ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية