محافظ أسوان يطمئن على سلامة السلع الغذائية وبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدد من محلات الجزارة والخضروات والفاكهة والسوبر ماركت والصيدليات بزيارة ميدانية للإطمئنان على سلامة السلع الأساسية والغذائية ، وبيعها بالأسعار المناسبة لجمهور المواطنين دون أى مغالاة .

وكلف الدكتور إسماعيل كمال أثناء جولته التفقدية برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان بضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الإستهلاكية ، وإلتزام أصحاب المحلات والهايبر ماركت والمجمعات بالأسعار ، والإعلان عنها بشكل واضح .

وأكد المحافظ على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نركز على تلبية المطالب الجماهيرية ، وتوفير الإحتياجات الأساسية له بإعتبار ذلك فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى حتى يتسنى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين .

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد ، وذلك بطول 9 كم ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 85 % .

وأثناء تفقده لمكونات المشروع برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، ومسئولى جهاز التعمير ، شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لنهوه وفقاً للبرامج الزمنية المحددة له فى يونيو القادم ، علاوة على إستكمال التشجير والمسطحات الخضراء والزراعات لتكون بشكل جمالى تكاملاً مع ما تم تنفيذه بمشروع ممشى أهل أسوان بالكورنيش القديم .

وكلف المحافظ بتحقيق التناسق الحضارى فى تركيب الأنترلوك ، ونهو المرافق ، وتوفير مصادر لرى الزراعات وضبط محور الطريق بشكل كامل وذلك قبل البدء فى أعمال الرصف ، على أن يتم بالتوازى الإنتهاء من مسافة 3.5 كم ، وأماكن البرجولات ، والجارى تركيبها بمسافة 100 متر لكل برجولة ، ليلمس المواطن الأسوانى والزائرين من الأفواج السياحية ثمار هذه الجهود المكثفة التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية من إقامة الحوائط الساندة ، وعمل حارتين ، وتنفيذ ممشى للدراجات ضمن الألعاب الترفيهية ليتم تحويله إلى بانوراما جمالية جديدة ومشرفة على صفحة نهر النيل الخالد .