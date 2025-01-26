لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية بأسوان

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025 بكافة الوحدات المحلية، والتى وصلت إلى 55 % لسرعة إنجازها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها قبل نهاية إبريل القادم.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم بالتوازى الإنتهاء من تسوية المبالغ الممولة للمشروعات بالمرحلة الثانية من الخطة فى موعد أقصاه 30 يناير الجارى ، ليتسنى طلب المرحلة الثالثة ، ولاسيما أنه تم تنفيذ 55 % من الخطة حتى الآن.

وكلف المحافظ بأن يتم بالتوازى إدراج كافة المقترحات والأفكار التى تم عرضها أثناء الجلسات التشاورية لرؤساء المراكز والمدن مع المواطنين ، وأيضاً مقترحات أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالخطة الإستثمارية للعام المالى الجديد 2025/2026 ، على أن يتكامل مع ذلك تحقيق أعلى معدلات من تحصيل الإيرادات لمساهمة ذلك فى زيادة التمويل للخطة من أجل الوصول إلى المستهدفات التنموية والرؤية الإستراتيجية المتكاملة للمحافظة بما يلبى طموحات وآمال المواطن الأسوانى .

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، علاوة على القيادات البرلمانية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة النقل للموافقة على مقترح المجلس التنفيذى للمحافظة بإطلاق أسم السير الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى على محور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر.

وأيضاً إطلاق اسم الراحل اللواء سمير يوسف محافظ أسوان الأسبق على محور وكوبرى دراو الجديد وذلك تقديراً وعرفاناً ورداً للجميل لهذه الرموز الوطنية المخلصة التى ساهمت فى خدمة أبناء المجتمع الأسوانى.