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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة..تهنئة بمناسبة العيد الـ73 لعيد الشرطة.. ومتابعة للأسواق وتوسعة كورنيش النيل الجديد

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح
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أحداث وأنشطة متنوعة شهدها يوم السبت الموافق 25/1/2025 داخل محافظة أسوان نبرزها فى الآتى:

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة للواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، وأيضاً لقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمقر مديرية الأمن بمدينة أسوان الجديدة وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 73.

جاء ذلك فى أجواء وطنية تعكس قوة التلاحم وصلابة الجبهة الداخلية بين الشعب والجيش والشرطة. 

رافقه فى زيارته نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، وبحضور القيادات الأمنية والجامعية والدينية والتنفيذية. 

محافظ أسوان يقدم التهنئة لمدير الأمن والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ73

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد ، وذلك بطول 9 كم ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 85 %. 

ويأتى ذلك من أجل الإسراع بمعدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وأثناء تفقده لمكونات المشروع برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، ومسئولى جهاز التعمير. 

تنفيذ 85 % من مشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد بأسوان

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدد من محلات الجزارة والخضروات والفاكهة والسوبر ماركت والصيدليات بزيارة ميدانية للإطمئنان على سلامة السلع الأساسية والغذائية ، وبيعها بالأسعار المناسبة لجمهور المواطنين دون أى مغالاة .

وكلف الدكتور إسماعيل كمال أثناء جولته التفقدية برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان بضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الإستهلاكية ، وإلتزام أصحاب المحلات والهايبر ماركت والمجمعات بالأسعار ، والإعلان عنها بشكل واضح .

محافظ أسوان يطمئن على سلامة السلع الغذائية وبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين

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