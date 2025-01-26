لو مش قدها بلاش.. تعليق قوي لـ شوبير على عقوبات رابطة الأندية ضد الزمالك

علق الإعلامي أحمد شوبير على عقوبات رابطة الأندية ضد الزمالك عبر تصريحاته ببرنامجه الإذاعي مع شوبير.

وقال شوبير :''لو مش قدها وخايف بلاش تشتغلها أحسن''.

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل العقوبات التي أصدرتها رابطة الأندية المصرية المحترفة، أمس السبت، أبرزها ضد جماهير الزمالك، ومصطفى ميلا عامل المهمات بالقلعة البيضاء.

وقال “حتحوت”، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، على لسان مصدر في رابطة الأندية، إنه تمت معاقبة ميلا بسبب واقعتي سب الحكم والاعتداء على أحد حاملي الكرات، مضيفًا «المصدر قال لم نوقع عقوبة المنع على جمهور الزمالك لتكون فرصة أخيرة ورسالة بأهمية وجود الجماهير».

وأضاف «المصدر أبلغنا أن عقوبة ميلا مقسمة إلى عقوبتين، 3 مباريات على سب الحكم، و3 مباريات لاعتدائه على أحد جامعي الكرات، ولم نطبق عقوبة منع الجمهور من التواجد مباراتين لأننا أردنا توصيل رسالة إلى الجماهير بضرورة الالتزام في المباريات لأن وجودهم أمر هام للمسابقة، فهو من أهم عناصر المنظومة الرياضية».