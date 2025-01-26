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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع نتائج اجتماع لجنة اختيار الأم المثالية لعام 2025

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح
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تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج إجتماع اللجنة الإقليمية الذى عقد بفرع جمعية الهلال الأحمر لإختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة من اللاتى تقدمن فى مسابقة هذا العام .

وأكد المحافظ على أن المرأة تستحق كل تقدير وإحترام لأنها تمثل دائماً نهر العطاء الذى لا ينضب ، وخاصة أنها القادرة على نسج قصص النجاح المتواصل لتكتب بسطور التحدى ملاحم إنسانية خالدة ، وأن المرأة الأسوانية أصبحت نموذجاً ناجحاً يفخر به المجتمع كله ، ولذا فإن تكريمها يأتى عرفاناً بدورها البناء فى خلق مواطنين صالحين ومجتمع متماسك يستطيع مواجهة أى تحديات.

ويأتى ذلك فى إطار إستعدادات محافظة أسوان للإحتفال السنوى بعيد الأم ، والمزمع فى شهر مارس 2025 ، وتماشياً مع أهداف وزارة التضامن الإجتماعى فى الإرتقاء والتعزيز للأسرة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ومن جانبه أوضح محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى بأنه بناءاً على تعليمات الوزيرة الدكتورة مايا مرسى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تم الإعلان عن فتح باب التقديم للترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2025 ، حيث تم تلقى الطلبات بمقر الإدارات الإجتماعية فى نطاق السكن لكل أم متقدمة للإشتراك فى المسابقة وفقاً للشروط المنظمة .

ولفت محمد يوسف إلى أن الأمهات المتقدمات جسدت قصصهن رحلة كفاح ، فمنهن من نجحت فى تربية أبناؤها الخمس من خلال قيامها بالعمل فى مجال الخياطة ، وسهرت الليالى حتى حصل أولادها على مؤهلات عليا ، وتزوج ثلاثة منهم ، فيما قامت أم أخرى بتربية أبنائها الخمس حتى إلتحقوا بالكليات العليا ما بين كليات الطب والصيدلة والهندسة والتجارة ، وأم ثالثة نجحت فى وصول إبنتها فى التعليم الجامعى إلى أن تصبح معيدة وتتزوج.

فضلاً عن تجهيز أختها الصغرى دون أى مساعدة من أحد ، والأم الرابعة قامت برعاية أطفالها حتى تخرجت أبنتها من كلية طب الأسنان ، وحصدت المركز الأول فى البحث العلمى بمسابقة الأيسف للمبتكرين ، بينما تفوق الأبن رياضياً بحصوله على بطولة الكونغو ، فيما حصدت الأم الخامسة ثمار كفاحها بتخرج أبنائها من كليات القمة .

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