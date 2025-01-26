قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول اجراء انتقامي لـ ترامب ضد دولة رفضت تنفيذ سياساته بشأن الهجرة
أحمد موسى: الرئيس السيسي رفض مليارات الدولارات من أجل تهجير الفلسطينيين
التعادل 2-2 يحسم مواجهة الأهلي وبيراميدز بالدوري
دعاء ليلة الإسراء والمعراج للميت.. ردده الآن يفرح به ويدخله الفردوس الأعلى
إلغاء قرار تدريس اللغة العربية والتاريخ بالمدارس الدولية.. اعرف السبب
لماذا حدث الإسراء والمعراج؟.. 13 سببا وبشرى خير وعوض لكل مكروب
على طريقة بانينكا.. إمام عاشور يهدر ركلة جزاء في الوقت القاتل أمام بيراميدز
مصر ترفض بشدة أي خطط لنقل الفلسطينيين إلى سيناء
أحمد موسى: مصر لم ولن تترك أرض سيناء لأحد.. ولن نقبل أي ضغوط |فيديو
أحمد موسى: واثق في موقف الرئيس السيسي ومؤسساتنا في الحفاظ على أرض مصر|فيديو
أحمد موسى ردا على ترامب: موقف مصر لن يتغير بشأن رفض تهجير الفلسطينيين
لن تسمح.. أحمد موسى: مصر تواجه مخططا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر ترفض بشدة أي خطط لنقل الفلسطينيين إلى سيناء

سفير مصر في واشنطن
سفير مصر في واشنطن
×

أكد معتز زهران سفير مصر في واشنطن، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي دور في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الأراضي الفلسطينية. 

جاء هذا التصريح في مقال للسفير المصري في واشنطن، نشرته صحيفة “ذا هيل” الامريكية على موقعها حيث تناولت تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وآثار الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر.  

وقال زهران إن “موقف مصر واضح وثابت، ونحن لن نكون طرفًا في أي مشاريع تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم”

موقف مصر ثابت

وأوضح السفير المصري في مقاله “تاريخيًا، رفضت مصر أي محاولات لتوطين الفلسطينيين على أراضيها. هذا الموقف ينبع من التزام القاهرة بدعم القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. قبول مثل هذه الخطط قد يُفسَّر على أنه تخلٍّ عن هذا الحق المشروع”. 

وأضاف "القضية الفلسطينية يجب أن تُحل عبر تسوية عادلة وشاملة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". 

وتابع: "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تعد انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وهي مسألة لن تقبلها مصر بأي حال من الأحوال".  

وأشار السفير إلى أن مصر تواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة لوقف التصعيد في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين. 

مصر تسعى دائمًا لحل سياسي عادل

كما شدد على أن مصر تسعى دائمًا لحل سياسي عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويُنهي معاناته الممتدة لعقود.  

وفي حديثه عن الشائعات التي تناولت إمكانية نقل سكان غزة إلى سيناء، أكد زهران أن سيناء أرض مصرية خالصة ولا يمكن أن تكون جزءًا من أي خطط لإعادة التوطين. 

وقال: "الشعب الفلسطيني له الحق في البقاء على أرضه، ومصر لن تدخر جهدًا في دعم هذا الحق بكل الوسائل الدبلوماسية والسياسية".  

الضغط على إسرائيل

ودعا زهران المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف سياساتها التوسعية والانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة. 

وأوضح أن الحل لا يكمن في تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، بل في الالتزام بالشرعية الدولية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.  

واختتم السفير زهران بالتأكيد على أن مصر، كدولة محورية في المنطقة، ستواصل دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية ودفع الجهود نحو تحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

بينما تتفاقم الأزمة في غزة، تظل مصر ثابتة في موقفها الرافض لأي خطط لنقل الفلسطينيين إلى سيناء، وترى القاهرة أن الحل يكمن في معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وليس في نقل المشكلة إلى أراضيها.

مصر معتز زهران تهجير الفلسطينيين سفير مصر في واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الطيران المصرى

مصر للطيران تقدم تخفيضات 50% على تذاكر السفر

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 15 تكليفا جديدا لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الاء عبد العزيز

ريهام سعيد تتكفل بعلاجها..طبيعة مرض المذيعة آلاء عبد العزيز| تفاصيل

معاش شهر فبراير

موعد صرف معاش شهر فبراير.. اعرف هتقبض كام

ليلة الإسراء والمعراج

4 ركعات في ليلة الإسراء والمعراج.. تغفر الذنوب وتفك الكرب.. اعرف كيفية أدائها

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الدعاء

عمل واحد بـ ليلة الإسراء والمعراج يحقق الأمنيات المستحيلة وترى العجب في حياتك

ترشيحاتنا

طلاب الأزهر الوافدين يحتفون بذكرى الإسراء والمعراج في معرض الكتاب

طلاب الأزهر الوافدون يحتفون بذكرى الإسراء والمعراج في معرض الكتاب

جناح دار الإفتاء

المفتي: التشريع الإسلامي يعزز الإخاء الإنساني بين المسلمين وغيرهم

ملتقى الجامع الأزهر

رئيس جامعة الأزهر الأسبق: تحية لشعب غزة على صموده في مواجهة العدو

بالصور

هذا الشبل من ذاك الأسد .. روجينا توجه رسالة لـ رانيا فريد شوقي

روجينا ورانيا فريد شوقي
روجينا ورانيا فريد شوقي
روجينا ورانيا فريد شوقي

رمضان 2025 .. طرح البوستر الرسمي لمسلسل جودر2

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

رمضان 2025 .. لقطات من مسلسل "النص" بطولة أحمد أمين

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

بتلمع وملفتة.. مي عمر تثير ضجة بهذه الإطلالة

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

بوستر مسلسل موضوع عائلي

الشاعر محمد حسن: فخور بردود الأفعال على أغنية "ألف تحية"

طليقة سائق شقيق عمرو دياب

"أخويا مالوش دعوة".. شقيقة المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب تكشف مفاجأة|فيديو

اسر ياسين

آسر ياسين يفاجىء والدته على الهواء .. ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العنف المدرسي.. كيف نقضي على الظاهرة الخطيرة؟

د. عصام عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العنف المجتمعي .. مقترحات العلاج

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

المزيد