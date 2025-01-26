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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يشهد احتفالية الإسراء والمعراج بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
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شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة. 

كما حضر الاحتفالية الدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وأحمد ضاحي رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان وعدد من رجال الدين الإسلامي والقيادات الأمنية والعسكرية والمواطنين.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد عبد الكريم ، أعقبها كلمة مديرية الأوقاف والتي ألقاها الشيخ محمد حامد وكيل المديرية تحدث فيها عن معجزة الإسراء والمعراج والدروس المستفادة منها كالثقة بنصر الله وحسن التسليم والتوكل عليه والأخذ بالأسباب وترقب الفرج في كل شدة مؤكداً أن كل مِحْنة وشدة يلحقها منحة وعطاء وتكريم من الله تعالى.

شهدت الاحتفالية تقديم إبتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ إبراهيم محمد سالم نالت إستحسان الحضور.

وهنأ محافظ الشرقية أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج مؤكداً على أهمية الإستفادة وتعلم الدروس والعبر من تلك الذكرى العطرة، ومن أهمها قيم التضحية والمثابرة، وبذل المزيد من العطاء ومواجهة التحديات.

وفي نهاية الاحتفالية دعا المحافظ أبناء المحافظة إلى الإلتفاف حول القيادة السياسية والمضي قدما نحو إستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد داعيا المولي عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء وينعم علي شعبها بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء.

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