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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ورشة عمل بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان عن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

المركز الثقافى الأفريقى باسوان
المركز الثقافى الأفريقى باسوان
محمد عبد الفتاح
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شهد المركز الثقافي الإفريقى بأسوان عقد ورشة عمل بعنوان " الاتاحة فى التعليم فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى" تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي. 

وحضر الورشة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور لؤى سعد الدين رئيس جامعة أسوان ورؤساء جامعات مصر، والعمداء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وكان في استقبالهم المهندس محمد  عرابي نائبا عن الدكتور محمد رشدى رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والمهندسة ايرين فايز مدير عام المركز الثقافي الافريقي .

فيما قام الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، وناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك.

ومن جانبه اعرب ناصر سليم وكيل الوزارة عن سعادته البالغة في التوصل لتوقيع هذا البروتوكول وتنفيذ اوجه هذا التعاون والذي سيعم بالفائدة على اعضاء مراكز الشباب والمجتمعات المحيطة بها وذلك من خلال المجهودات الكبيرة التي سيقدمها فرع الرعاية الصحية بأسوان من خلال التعرف على كافه الخدمات المقدمة وكيفيه الاشتراك وحقوق وواجبات المنتفعين من هذه الخدمات.

فيما قدم الدكتور محمد عبد الهادي الشكر والتقدير للقائمين على قيادة مديرية الشباب والرياضة بأسوان على هذه المجهودات البناءة والتي تنم على تفهمهم التام بضرورة ترسيخ مفهوم الدور المجتمعي لمراكز الشباب بشتى قرى ونجوع المحافظة.

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لإفتتاح الملعب الخماسى بمركز شباب جزيرة هيسا ، وذلك بحضور إيفا ويتيمان نائب السفير الهولندى ، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة. 

ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للإتحاد الهولندى لكرة القدم وأكاديمية أسباير ، وإحدى الشركات المتخصصة لدعم وتجهيز الملعب الخماسى بجزيرة هيسا بمساحة 800 م2، وإضاءته بالطاقة الشمسية. 

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