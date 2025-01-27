المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لطالب متهم بالإتجار في المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لطالب لاتهامه بالإتجار في إندازول كاروبوكساميد، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.



أحالت النيابة العامة المتهم: "محمد و ع أ"٢٠ سنة - طالب - شارع القاهرة - عزبة رستم - قسم ثان شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٨١٦٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة و المقيدة برقم ٢٦٤٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٧/١ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً (إندازول كاروبوكساميد) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.