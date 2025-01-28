أسوان خلال 24 ساعة: تكريم طفلة لصوتها المتميز.. وافتتاح وحدة للغسيل الكلوى بدراو

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الثلاثاء الموافق 28/1/2025.

ففى لفتة أبوية طيبة حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكريم الطفلة يمنى أحمد سالم 10 سنوات ، الطالبة بالصف الرابع الإبتدائى بمنحها مكافأة مالية وميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة ، وذلك تقديراً لأدائها المتميز أثناء قيامها بإلقاء مجموعة من الإبتهالات الدينية فى مدح رسولنا الكريم محمد " ص " .

في لفتة أبوية.. محافظ أسوان يكرم الطفلة "يمنى" لأدائها المتميز بإلقاء ابتهالات دينية

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد النصر فى أجواء روحانية ووسط حشد من المصلين.

محافظ أسوان يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

قام الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان ، وناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك .



توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الرعاية الصحية والشباب والرياضة بأسوان

شهد المركز الثقافي الإفريقى بأسوان عقد ورشة عمل بعنوان " الاتاحة فى التعليم فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى" تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.



تعليم أسوان تواصل أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها فور الانتهاء من أعمال التصحيح واعتمادها من محافظ أسوان، وذلك عبر بوابة محافظة أسوان الإلكترونية والصحف الإخبارية.





أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه تم إفتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دراو المركزى الجديد، فى بشرى سارة لأهالى مركز ومدينة دراو ، والمدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بطاقة 40 ماكينة بما يساهم فى خدمة 105 حالة مرضية لتلقى جلسات الغسيل الكلوى بها .



محافظ أسوان: افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دراو المركزى بطاقة 40 ماكينة

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لإدارة المراسى بإعادة تخطيط وتوزيع إستخدام العبارات النيلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة بالكامل بما يصب فى صالح المواطنين بالجزر وقرى غرب النيل .

محافظ أسوان يوجه بإعادة توزيع العبارات بالجزر وقرى غرب النيل

