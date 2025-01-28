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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم أسوان تعلن نتائج مسابقة الأنشطة الطلابية في الصحافة والإعلام التربوي

أنشطة تعليمية بأسوان
أنشطة تعليمية بأسوان
محمد عبد الفتاح
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أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية نتائج مسابقة الحديث الصحفى الالكترونى ضمن مسابقات الصحافة والإعلام التربوى للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .

وفازت مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية التابعة لإدارة كوم امبو التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية " المرحلة الابتدائية" بحديث صحفى عن المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة " بإشراف هدى على محمود اخصائى الصحافة بالمدرسة.

بينما حققت مدرسة مصنع السكر الاعدادية بإدارة ادفو التعليمية المركز الرابع على مستوى الجمهورية للمرحلة الاعدادية بنفس المسابقة وحوار مع أحد الوافدين من السودان تحت إشراف ولاء على ضيفى .

وفى مسابقة النشرة الإخبارية المصورة حصل مجمع مدارس العباسية الثانوية وفارس الثانوية بإدارة كوم امبو التعليمية على المركز الثالث على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية تحت إشراف سندس أحمد جبر الله وابتسام محمد على.

وحققت مدرسة أبو الريش قبلى الاعدادية التابعة لإدارة أسوان التعليمية المركز الخامس جمهورياً للمرحلة الاعدادية بذات المسابقة ، تحت إشراف محمد محمود عبد العال.

وبهذه المناسبة يتقدم محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول الوزارة ، ومنال عبد الوهاب وكيل المديرية بأجمل وأرق التهانى للطلاب ولإدارات ومعلمى المدارس الفائزة ، والتهنئة كذلك لسمية صالح موجه عام الصحافة والإعلام التربوى، وزكريا نعيم موجه أول الصحافة بإدارة أسوان - محمود أمين موجه أول الصحافة بإدارة كوم امبو - هانى مصطفى موجه أول الصحافة بإدارة إدفو ، وموجهى وأخصائى الصحافة ، والشكر موصول ل دكتور محمد السانوسى مدير عام الخدمات التربوية ، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها فور الانتهاء من أعمال التصحيح واعتمادها من محافظ أسوان، وذلك عبر بوابة محافظة أسوان الإلكترونية والصحف الإخبارية.

هذا تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024/2025 بعد أن بدأت أعمال التصحيح مطلع هذا الأسبوع .

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