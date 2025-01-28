المدير الرياضي بالأهلي يغادر القاهرة ويكلف نائبا لإنهاء أوراق الصفقات

كشف الإعلامي الرياضي أمير هشام، سفر محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي لأداء مناسك العمرة.

أمير هشام عبر بلس 90: “محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي سافر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة ومروان النايب مسؤول التعاقدات هو المكلف بإنهاء الأمور الورقية التي تخص الصفقات، بالإضافة إلى أسامة هلال أحد أعضاء الاسكاوتنج”.

الأهلي يتعاقد مع تريزيجيه

وأعلن النادي الأهلي، التعاقد مع "تريزيجيه" قادماً من طرابزون سبور التركي، عقب نهاية الموسم الحالي، لمدة 5 سنوات مقبلة.

وسيبدأ تريزيجيه مشواره مع النادي الأهلي بداية من بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.