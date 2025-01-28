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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: لم أتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين .. وأمريكا لن تكون ملاذا آمنا للمهاجرين

ترامب وموقف الفلسطينيين والمهاجرين في دولته من قراراته
ترامب وموقف الفلسطينيين والمهاجرين في دولته من قراراته
علي صالح
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في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة الأمريكية محاولاتها لإعادة ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط عبر طرح خطط لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، يُظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفًا صارمًا تجاه المهاجرين غير الشرعيين داخل الولايات المتحدة. 

وهذه السياسات المتباينة تثير تساؤلات حول أولويات واشنطن ومدى اتساقها مع القيم التي تدّعي الدفاع عنها.

محاولات نقل الفلسطينيين من غزة: خطة مثيرة للجدل 
 

أكد الرئيس ترامب في تصريحات حديثة أنه ناقش مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي فكرة نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مناطق أخرى، قائلًا: "لم أتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين من غزة". وأضاف: "أرغب في رؤية سكان غزة يعيشون في منطقة بلا اضطرابات أو ثورات".  

ويرى ترامب أن قطاع غزة، الذي وصفه بـ"الجحيم لسنوات عديدة"، يحتاج إلى حلول جذرية لتخفيف المعاناة الإنسانية. لكن هذه الخطط قوبلت بانتقادات حادة من الفلسطينيين والدول الداعمة لحقوقهم، الذين اعتبروها محاولة لتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء "الحلول الإنسانية".

سياسة ترامب تجاه المهاجرين: تشديد داخلي وتعاون دولي  
 

وعلى الصعيد الداخلي، يواصل ترامب سياسته الصارمة تجاه المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تكون "ملاذًا آمنًا" لمن يدخلها بطريقة غير قانونية. 

وفي سياق تعزيز هذه الجهود، ناقش ترامب قضية المهاجرين مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، حيث صرح قائلًا: "الهند ستتخذ القرار الصائب بشأن المهاجرين غير النظاميين في أمريكا".  

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات لسياسات إدارة ترامب، التي يراها البعض منفصلة عن واقع اللاجئين والمهاجرين الذين يفرون من مناطق النزاع بحثًا عن الأمان.  

تناقض السياسة الأمريكية: ازدواجية المعايير
 

  بينما يدعو ترامب إلى إيجاد حل إنساني لسكان غزة عبر نقلهم إلى مناطق أخرى، يواصل طرد المهاجرين غير الشرعيين من بلاده، مما يبرز تناقضًا واضحًا في سياساته. ففي الوقت الذي يُظهر فيه اهتمامًا بحل "إنساني" للفلسطينيين، يتجاهل الظروف الإنسانية للمهاجرين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة هربًا من الفقر والصراعات.  

ويرى محللون أن مثل هذه التناقضات تعكس رؤية ترامب البراغماتية التي تركز على تحقيق أهداف سياسية داخلية وخارجية دون اعتبار لتداعياتها الأخلاقية.  

ومن محاولات نقل الفلسطينيين من غزة إلى طرد المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا، تتجلى تناقضات السياسة الأمريكية تحت إدارة ترامب. 

وبينما يسعى لتقديم نفسه كوسيط لحل أزمات الشرق الأوسط، تظل سياساته تجاه المهاجرين محل انتقاد واسع. 

ومع استمرار هذه النهج، يبقى السؤال مطروحًا: هل يمكن للإدارة الأمريكية تحقيق التوازن بين مصالحها السياسية وقيمها الإنسانية؟ أم أن هذه التناقضات ستعمق الجدل حول مصداقيتها على الساحة الدولية؟

السيسي قطاع غزة الرئيس ترامب المكسيك الرئيس المصري تهجير الفلسطينيين

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