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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد شوارع حي غرب شبرا الخيمة ويوجه بتطوير البنية التحتية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري
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قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية موسعة لعدد من شوارع حي غرب شبرا الخيمة، شملت مناطق بيجام والوحدة العربية.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بتنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة، والتي تشمل رصف شارع أرض الحافي بمنطقة بيجام ببلاط الإنترلوك، مع التأكيد على منع أي إشغالات تعرقل حركة المرور. 

كما وجه بسرعة رصف شارع الخمسين ببيجام وشارع الوحدة العربية، وذلك بهدف تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتسهيل حركة المواطنين، مطالبا برفع كفاءة سوق الخضار والفاكهة بمنطقة بيجام، وذلك برصفه بالكامل وإنشاء دورات مياه حديثة لخدمة المترددين.

وأكد المحافظ على ضرورة منع أي أشغالات أمام المحلات التجارية أو على الأرصفة، مع تكثيف حملات النظافة وإزالة أي تراكمات. 

كما وجه المحافظ بدراسة إمكانية استغلال قطعة أرض تابعة للأوقاف لإقامة موقف أتوبيس، وذلك لخدمة المواطنين ومنع استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه الجولات التفقدية تأتي في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، مشيراً إلى أن المحافظة ستواصل جهودها لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المناطق.

وأكد محافظ القليوبية على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ هذه المشاريع، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتابع عن كثب سير العمل والتغلب على أي تحديات قد تواجه التنفيذ.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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