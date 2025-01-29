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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتدعم الحقوق الشرعية |فيديو

غزة
غزة
هاني حسين
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أكد أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن موقف التحالف الوطني ينسجم مع الثوابت المصرية التي تدعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلتزم بتقديم كل الدعم السياسي والتفاوضي للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف العشري، في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن موقف وزارة الخارجية المصرية يعكس أصالة وجوهر السياسة المصرية على مدار 11 عامًا، حيث تعمل مصر على ترسيخ محددات تهدف إلى حماية الحقوق الفلسطينية ورفض أي محاولات لتصفية القضية.

وأشار إلى أن القاهرة ترفض أي مساعٍ لسلب الأراضي الفلسطينية وتؤكد تمسكها بمبادئ الشرعية الدولية منذ عام 1948، مشددًا على أن الحل الأمثل للصراع في الشرق الأوسط يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وأوضح العشري أن الجهود المصرية تصدت لمحاولات عدة من إدارات دولية سابقة لتغيير معادلة القضية الفلسطينية، حيث تمكنت مصر من إفشال تلك المحاولات، متمسكة بثوابتها الوطنية والمبادئ التي ترتكز عليها عدالة السياسة الخارجية المصرية.

واختتم حديثه بالتأكيد على التزام مصر بتوفير الدعم السياسي الكامل لفلسطين، ورفض أي مشاريع تسعى للعبث بالحقوق الفلسطينية أو تصفية القضية، مشددًا على أن مصر ستواصل دورها المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.
 

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