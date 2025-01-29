سيدة تقتحم منزل عجوز وتستولي على متعلقاتها في القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية ، من كشف غموض سرقة متعلقات عجوز بالإكراه داخل شقتها في شبرا الخيمة دائرة قسم أول شبرا الخيمة حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة اقتحمت على المجني عليها وقامت بتكميمها وسرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية والقى القبض عليها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا يفيد بتعرض سيدة لواقعة سرقة بالإكراه داخل منزلها في منطقة المنشية الجديدة بنطاق شبرا الخيمة أول.

وتوصلت التحريات أن المتهمة قررت سرقة عجوز يتجاوز عمرها 60 عاما والتي تعطف عليها نظرا لظروفها الصعبة، وقامت بتوثيقها وسرقتها تحت تهديد السلاح الأبيض واستولت منها على مبلغ مالي ومجوهرات.

وأضافت التحريات أنه أثناء تواجد سيدة تتجاوز 60 عامًا داخل منزلها، فوجئت بإحدى السيدات تدق باب الشقة، فقامت بفتح الباب معتقدة أنها من جيرانها، إلا أنها فور أن فتحت الباب قامت سيدة ترتدي قناع بدفعها، وإشهار سلاح أبيض وطلبت منها أن تصمت تمامًا وإلا ستُنهي حياتها.

وتبين أن المتهمة قامت بخلع حجاب كان معها، وقامت بلف الحجاب على وجه العجوز حتى تحجب عنها الرؤية، ووثقت يدها وطلبت منها ألا تصدر أي صوت استغاثة، ثم استولت على مبلغ مالي وخاتم ذهب ولاذت بالفرار.

وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن سيدة تدعى نجلاء س م على علاقة مع المجني عليها والتي تقوم بالعطف عليها وقت شدتها، وأكدت التحريات أنها وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب إصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وتحرر المحضر اللازم، وأحيلت المتهمة إلى النيابة التي تولت التحقيق.