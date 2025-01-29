شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل أحوال طقس اليوم

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تلك الفترة تشهد استمرارا فى إستقرار الأحوال الجوية، نتيجة سيطرة مرتفع جوي لطبقات الجو العليا، مشيرا إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة خلال ساعات الصباح الباكر.

وأضاف الدكتور محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة جدا اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وهي ضعيفة وغير مؤثرة على أى أنشطة، موضحا أن درجات الحرارة أعلي من المعدلات الطبيعية، حيث تصل العظمي علي القاهرة ما بين ال20 إلى 22 درجة.

وتابع أن الملاحة البحرية معتدلة تماما سواء في البحر الأحمر أو المتوسط، لافتا إلى أن أقصي إرتفاع للأمواج ما بين 1.5 إلى 2 متر، نتيجة الإعتدال فى سرعات الرياح.

وأشار إلى أنه بمجرد إختفاء أشعة الشمس يوجد انخفاض كبير فى درجات الحرارة، وبالتالي تسجل القاهرة ما بين ال11 إلى 12 درجة، وأقل من 10 درجات فى شمال الصعيد، مما يعطي فرق كبير بين العظمي والصغري نفس اليوم.