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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب لمبة .. مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء في القليوبية

جثة
جثة
إبراهيم الهواري
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لقيت ربة منزل مصرعها صعقا بالكهرباء خلال تركيب لمبة داخل منزلها بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، ولفظت أنفاسها بالمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سعيد مرسي، مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي، بمصرع ربة منزل صعقا  بالكهرباء بدائرة المركز. 
 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمحل الواقعة، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أنه خلال تركيب ربة منزل تدعى عبير. م 48 سنة مقيمة بمدينة كفر شكر لمبة كهربائية داخل منزلها صعقها التيار الكهربائي، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى كفر شكر، خلال محاولات إنقاذها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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