عقد مقارئ الأئمة المستمعين بمساجد أسوان

عُقدت داخل عدد من مساجد أسوان المحددة من كل إدارة مقارئ الأئمة المستمعين ، وذلك فى إطار جهود الإرتقاء بالمستوى العلمى والتلاوة الصحيحة للائمة.

وتم ذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ سمير محمد خليل، مدير المديرية، ومتابعة فضيلة الشيخ محمد محمود الرفاعي، رئيس قسم شؤون القرآن .

تواصل مديرية أوقاف أسوان برعاية فضيلة الشيخ سمير محمد خليل مدير المديرية تنظيم فعاليات المسابقة المحلية للقرآن الكريم وذلك من خلال لجنة الاختيار فضيلة الدكتور محمود عبدالرحيم مدير شؤون الإدارات، وفضيلة الشيخ محمد محمود الرفاعي رئيس قسم شؤون القرآن الكريم.

بينما تشهد مقارئ الجمهور التى تقوم بتنظيمها مديرية الأوقاف بأسوان داخل المساجد إقبالًا مميزًا حيث تم تلاوة آيات من القرآن الكريم وسط أجواء إيمانية حيث يأتى هذا النشاط ضمن الجهود المستمرة لوزارة الاوقاف فى نشر الوعى الدينى وتشجيع التدبر فى آيات الله.

من جانبه أشاد الشيخ محمود الرفاعى رئيس قسم شؤون القرآن بالمديرية بحرص الائمة على أداء مقارئ الجمهور، وحرص الرواد على الاستفادة من هذه اللقاءات القرآنية حيث أن مثل هذه الأنشطة تسهم فى بناء مجتمع متماسك ومتمسك بالقيم الإسلامية.

فيما أوضح الشيخ سمير محمد خليل مدير مديرية الاوقاف بأسوان بأن المديرية حريصة على تنفيذ خطة الوزارة وستواصل تنظيم المقارئ بشكل دورى لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والتعلم، ويأتى ذلك فى إطار تعزيز روحانية المجتمع وتقوية الصلة بالقرآن الكريم.

هذا وفى أجواء روحانية وبعد افتتاح مسجد الروضة بقرية المويسات ، عقد اللقاء الأسبوعى للطفل ضمن البرنامج التثقيفي الذي يهدف إلى تنمية القيم الأخلاقية وتعزيز المعرفة الدينية لدى الأطفال.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمود عبد الرحيم، مدير شؤون الإدارات، ممثلًا عن فضيلة الشيخ سمير محمد خليل، مدير المديرية، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمنطقة.