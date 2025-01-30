قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يهاجم نهج الاحتياطي الفيدرالي ويتجنب الحديث عن أسعار الفائدة
مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة
رسائل طمأنة من الرئيس السيسي إلى الأمة العربية.. مصر لا تقبل ولن تشارك في تهجير الفلسطينيين
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الخميس 30 يناير 2025
الأونروا: مضطرون إلى نقل موظفينا الدوليين من القدس
مسئول من طواقم الإنقاذ بواشنطن: سنواصل العمل طوال الليل
شاهد.. لحظة اصطدام طائرتين في سماء أمريكا
سرايا القدس: أنهينا إجراءات تسليم اثنين من الأسرى المحتجزين
أستاذ علاقات دولية: استهداف الضفة الغربية يؤكد استمرار الاحتلال في عملية التهويد
اعرف طريقك.. كثافات مرورية متوسطة على محاور القاهرة والجيزة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة| موقع مديرية التعليم: ادفع عشان تاخدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقد مقارئ الأئمة المستمعين بمساجد أسوان

انشطة اوقاف اسوان
انشطة اوقاف اسوان
محمد عبد الفتاح
×

عُقدت داخل عدد من مساجد أسوان المحددة من كل إدارة مقارئ الأئمة المستمعين ، وذلك فى إطار جهود الإرتقاء بالمستوى العلمى والتلاوة الصحيحة للائمة.

وتم ذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ سمير محمد خليل، مدير المديرية، ومتابعة فضيلة الشيخ محمد محمود الرفاعي، رئيس قسم شؤون القرآن .

تواصل مديرية أوقاف أسوان برعاية فضيلة الشيخ سمير محمد خليل مدير المديرية تنظيم فعاليات المسابقة المحلية للقرآن الكريم وذلك من خلال لجنة الاختيار فضيلة الدكتور محمود عبدالرحيم مدير شؤون الإدارات، وفضيلة الشيخ محمد محمود الرفاعي رئيس قسم شؤون القرآن الكريم. 

بينما تشهد مقارئ الجمهور التى تقوم بتنظيمها مديرية الأوقاف بأسوان داخل المساجد إقبالًا مميزًا حيث تم تلاوة آيات من القرآن الكريم وسط أجواء إيمانية حيث يأتى هذا النشاط ضمن الجهود المستمرة لوزارة الاوقاف فى نشر الوعى الدينى وتشجيع التدبر فى آيات الله.

من جانبه أشاد الشيخ محمود الرفاعى رئيس قسم شؤون القرآن بالمديرية بحرص الائمة على أداء مقارئ الجمهور، وحرص الرواد على الاستفادة من هذه اللقاءات القرآنية حيث أن مثل هذه الأنشطة تسهم فى بناء مجتمع متماسك ومتمسك بالقيم الإسلامية.

فيما أوضح الشيخ سمير محمد خليل مدير مديرية الاوقاف بأسوان بأن المديرية حريصة على تنفيذ خطة الوزارة وستواصل تنظيم المقارئ بشكل دورى لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والتعلم، ويأتى ذلك فى إطار تعزيز روحانية المجتمع وتقوية الصلة بالقرآن الكريم. 

هذا وفى أجواء روحانية وبعد افتتاح مسجد الروضة بقرية المويسات ، عقد اللقاء الأسبوعى للطفل ضمن البرنامج التثقيفي الذي يهدف إلى تنمية القيم الأخلاقية وتعزيز المعرفة الدينية لدى الأطفال.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمود عبد الرحيم، مدير شؤون الإدارات، ممثلًا عن فضيلة الشيخ سمير محمد خليل، مدير المديرية، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمنطقة.

اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

محمد ربيعة يوقع على عقود انضمام للزمالك لمدة ٣ مواسم

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة تعلن عن 4 قرارات جديدة اليوم

مصر تحظر هذه الهواتف رسميًا بدءًا من فبراير.. موبايلك منها أم لا؟

مصر تحظر هذه الهواتف رسميًا بدءًا من فبراير.. موبايلك منها أم لا؟

أشرف بن شرقي

بن شرقي يغادر القاهرة بعد التوقيع للأهلي

حالة الطقس

صدمة حرارية.. تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الأول .. برقم الجلوس

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكم الفراخ البيضاء في السوق للمستهلك اليوم؟

أحمد الشرع القائد العام لإدارة العمليات السورية

تعيين أحمد الشرع رئيسًا لسوريا .. رسميًا

ترشيحاتنا

ما هي إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟ القانون يجيب

ما هي إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟ القانون يجيب

انقلاب موتوسيكل

إصابة شخصين في حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

صورة أرشيفية

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص بالشرقية

بالصور

طريقة عمل العيش الفلاحي الطري في البيت .. ألذ وأسرع وصفة

طريقة عمل العيش الفلاحي الطري في البيت
طريقة عمل العيش الفلاحي الطري في البيت
طريقة عمل العيش الفلاحي الطري في البيت

كتف وكتف.. أنغام تثير الجدل بظهورها بعد قبلة عبد المجيد عبدالله

انغام
انغام
انغام

رؤية السمك في المنام .. وبشرى من الله بزيادة الرزق وتحسن مستوى المعيشة

رؤية السمك في المنام
رؤية السمك في المنام
رؤية السمك في المنام

يسرا اللوزي: "ملك" في سراب كانت تحديًا كبيرًا.. ومرض والدتي جعلني أفكر في الاعتذار عن الدور (حوار)

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

فيديو

خالد سرحان

حمو بيكا في المزيكا.. خالد سرحان يسخر من نمبر وان

برنامج رامز جلال

واحد رفض والتاني طلب مبلغ كبير.. رامز جلال يتفاوض مع أبطال مسلسل أشغال شقة

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي: "ملك" في سراب كانت تحديًا كبيرًا.. ومرض والدتي جعلني أفكر في الاعتذار عن الدور (حوار)

مولود

قلوب حجر| تفاصيل العثور على مولــود داخل "منور عقار" بشبرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد