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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة النظافة والإشغالات ويغلق 7 كافيتريات مخالفة ببنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري
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أجرى اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينة بنها لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، حيث بدأ الجولة بتفقد شارع الشرطة العسكرية بمدينة بنها حيث تابع سيادته أعمال فتح الشارع أمام  السيارات ليكون محور مروري من شارع الخدمة الاجتماعية إلى منطقه المستشفيات ونفق كلية العلوم.
ووجه المحافظ بإزالة أي إشغالات موجوده بالشارع والتأكيد على المحلات التجارية بالشارع بعدم استغلال الرصيف  وتوجيه إدارة المرور بالمدينة بعدم انتظار أي سيارة بالشارع، كما وجه المحافظ المهندسة مدير مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء في كشط الشارع تمهيداً لرصفه.
كما تفقد المحافظ منطقة الإشارة أمام مستشفى بنها الجامعي، وذلك لتوجيه مرور القليوبية لعمل مطبات تهدئة أمام المستشفى و أمام مبنى مديرية الري، وذلك حفاظاً وحماية لأرواح المواطنين، حيث تتسم المنطقة بتردد الكثير من المواطنين من وإلى المستشفى حماية لأرواحهم وانتشار الحوادث نتيجة لعدم وجود تلك المطبات.
وتابع المحافظ الجولة بتفقد منطقة نفق كلية العلوم المؤدي إلى المنشية وذلك لمتابعه أعمال النظافة بالشارع، حيث وجه خلال الزياره برفع تراكمات القمامة أولاً بأول ومنع أي قمامة بالشوارع، كما وجه بتكثيف المتابعة من قبل السادة نواب رئيس المدينة على جميع النقاط التي يتم تجميع القمامة بها والتوجيه بإزالتها فوراً، كما وجه السيد المحافظ خلال الجولة برفع كفاءة المعدات الخاصة بالحملة الميكانيكية بمدينة بنها، وإعادة توزيع مهام النواب بالشارع وذلك لضمان تغطية المدينة بالمتابعة الكافية لمنع أي تراكمات قمامة في الشارع أولاً بأول .
واستكمل المحافظ الجولة بتفقد منطقة المنشية أمام مدرسة بنها الثانوية العسكرية، حيث لاحظ سيادته وجود تراكمات من القمامة أمام المدرسة وعلى الفور وجه المحافظ بإزالتها ومنع تواجد قمامة امام المدرسة وتحرير غرامات لأي متعهد قمامة يلقي القمامة بهذه المنطقة.
واستجابة لشكوى المواطنين من تواجد محل لبيع منتجات الأسماك المالحة بمنطقة المنشية يتسبب في إصدار روائح كريهة تضر المواطنين وتضر البيئة،  وعلى الفور وجه المحافظ بغلق وتشميع المحل لتعديه على الشارع العام واستغلاله الرصيف الخاص بالمارة وغلق شارع رئيسي، كما تم مصادرة جميع متعلقات المحل وتوجيه الصحة باتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن .
وخلال جولة اليوم قام المحافظ بجولة لمنطقه مساكن الموالح بمدينة بنها، حيث وجه المحافظ بدراسة إمكانية تطوير المنطقة بالتنسيق والتعاون مع وكالة GIZ من خلال المنح التي تقدمها المنظمة لتطوير العشوائيات، كما وجه بالتنسيق مع مديرية الأمن لشن حملة لإزالة أي إشغالات بالمنطقة.
وفي سياق متصل تفقد محافظ القليوبية شارع نقابة المهندسين موجهاً بفحص التراخيص للمباني بالشارع ومراجعة التنظيم الهندسي بالشارع، وإزالة أي إشغالات تعوق حركة المرور، كما قام المحافظ بحملة على معارض السيارات بالشارع والتي تتعدى علي الرصيف العام واستغلاله في عرض السيارات التجارية مشدداً أن الرصيف ملك للمواطنين ولن يتم السماح بالتعدي عليه بأي شكل من الأشكال.
كما تابع المحافظ الحملة بمنطقة الفيلات بمدينة بنها حيث تم غلق 7 كافيتريات مخالفة بالشارع وتحرير محاضر بيئة لهم لتقديم الشيشة واستغلال الأرصفة حيث أصدر المحافظ تعليمات مشددة بغلق الكافتيريا فوراً.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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