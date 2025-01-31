أدعية أول جمعة في شعبان.. أدعو الله وانتم موقنون بالإجابة

أدعية أول جمعة في شعبان، يعد يوم الجمعة هو خير أيام الله عز وجل ، وسيد الأيام ، يستحب أن يدعوا فيه المسلم بكل الأدعية التي تجمع خيري الدنيا وما فيها، وقال صلى الله عليه وسلم عن فضل يوم الجمعة خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وعن فضل يوم الجمعة وأهمية الحرص على هذا اليوم قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ أتَى الجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وأنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلاَثَةِ أيَّامٍ، وعلى كل مسلم الإكثار من الدعاء في أول جمعة من شهر شعبان وباب الدعاء واسع يستحب للمسلم أن يدعوا بما يريد.

ويقول المسلم: اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاح واحفظنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل بلاء ولاتحوجنا إلا إليك و فرج عن كل مظلوم .. واسترنا بسترك الجميل وأزل همومنا يارب العالمين.

-اللهم نسألك هماً راحلاً ويوماً رائعاً وقلباً مطمئناً ورزقاً كثيراً وتيسيراً لأمورنا اللهم أجعلنا ممن تفائل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ولجأ إليك فأعطيته وإستغاث بك فأغثته اللهم اظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

-اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

-اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.

- اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرٍ سبيلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

-يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك. اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

-اللهم إنّا نسألك أن ترزق أبناءنا وأبناء المسلمين الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأن ترزقنا وإياّهم حسن العبادة وسلامة القلب وصدق اللسان، ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شرّ ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنّك أنت علّام الغيوب.

-اللهم يا ولي الصابرين نسألك أن ترزقنا الصبر على ابتلاءات الدنيا فإنّا راضون بقضائك فقضائك كله خير، فأعنّا يا خير معين.

-اللهم إني أعوذ بك من أن أضل وأشقي وأسألك العون يا الله على الثبات في طريق الهداية والتقوى يا أرحم الراحمين.

أدعية أول جمعة في شعبان مستجابة

اللهم بارك لنا في ذكرك ولا تشغلنا بغيرك ووفقنا لحمدك وشكرك وأدم علينا عفوك وسترك اللهم نسألك في يوم الجمعة أن تمسح عنا أوجاعناوتنور ظلمات ليالينا.

-اللهم إسقنا فرحآ وأرزقنا من كل مداخل الخير اللهم حقق أمانينا في رضاك يارب العالمين ، وفرج هم كل مهموم فينا يارب العالمين.

-اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنَّا ما نحنُ فيه وأن تقدر لنا الخير فيما نُريده وننويه وأن ترزقننا من رزقك وأن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم لا تطوي صفحة هذه الجمعة إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا واستجبت لدعواتنا وأصلحت أبنائنا وغفرت لموتانا اللهم أجعل يوم الجمعة هذا يوم نصر وعز وخير وفلاح اللهم أمين يارب

-اللهم إننا نرفع حاجتنا إليك متوكلين عليك، لأننا نؤمن بأن خزائن الكون في يديك، اللهم هون علينا الصعاب ويسر لنا الأسباب، واجعلنا من أهل الدعاء المستجاب.

-اللهم إننا نعوذ بك من قهر يؤلمنا، ومن هم يحزننا، ومن فكر يقلقنا، اللهم إن كانت هموم الدنيا ضائقة في صدورنا فأزلها عنا واجعل أيامنا .

-سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا , وَأَنَّهُ مَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتَّى يُمْسِي ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي حُفِظَ حَتَّى يُصْبِحَ "

-اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

أدعية أول جمعة في شعبان

دعاء يوم الجمعة قصير، رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغي علي، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، وأسأل سخيمة قلبي.

-اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك، أو أنزلته كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

-اللهم إننا نرفع حاجتنا اليك متوكلين عليك، لأننا نؤمن بأن خزائن الكون في يديك، اللهم هون علينا الصعاب ويسر لنا الأسباب، واجعلنا من أهل الدعاء المستجاب.

-اللهم إننا نعوذ بك من قهر يؤلمنا، ومن هم يحزننا، ومن فكر يقلقنا، اللهم إن كانت هموم الدنيا ضائقة في صدورنا فأقضيها لنا، وازلها عنا واجعل ايامنا

-اللهـم فوضتك أمري وأنت خير مُعين و سألتك خيراً وجبراً لقلبي وتوفيقاً في كل حين.

- اللهـم اكتب لنا من خيرك و أتم علينا فضلك وتقبل منا صلاتنا ...وارزقنا طاعتك واجعل خير أعمالنا خواتيمها وارزقنا راحة البال والسعادة .

- ‏اللهـم نسألك نهارا مُستبشراً و همّا راحلاً ويوماً رائعاً وقلباً مُطمئناً ورزقاً كثيراً وتيسيراً لأمورنا ، اللهم اجعلنا ممن تفائل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ولجأ إليك فأعطيته واستغاث بك فأغثته .

- اللهـم أفتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاح وأحفظنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل بلاءء ولاتحوجنا الا اليك واشفي كل من يحتاج اليك، وسترنا بسترك الجميل وازل همومنا يارب .

-اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا.