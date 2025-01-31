التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث ببنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم َعلي طريق خط ١٢ وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.



ولقى شخص مصرعه وأصيب اثنان اثر حادث تصادم عربه كارو بدراجة بخارية، بطريق خط 12 بعد الوكالة اتجاه بلتان دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم عربة كارو بدراجة بخارية بطريق خط 12 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وأصيب اثنان اخرين جرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحي ببنها وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.