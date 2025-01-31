أهم تطورات دخول المساعدات لغزة وسط دعم شعبي رافض لتهجير

كشف مراسل التلفزيون المصري، أهم تطورات دخول المساعدات لقطاع غزة وسط دعم شعبي مصري رافض لتهجير الفلسطينيين.

وجاء أن هناك عدد كبير من المواطنين متواجد أمام معبر رفح، وانهم سيصلون صلاة الجمعة من أمام المعبر.

ويتجمع عدد كبير من المواطنين أمام معبر رفح رافعين لافتات مكتوب عليها لا للتهجير، وذلك رفضًا لمخططات التهجير.

عرضت القناة الأولى وقناة إكسترا نيوز، فيديو من أمام معبر رفح يوضح رفع المواطنين أعلام مصر وفلسطين.

وبثت القنوات بدء توافد الوفود الشعبية إلى معبر رفح للتعبير عن رفض مخططات تهجير الفلسطينيين.



