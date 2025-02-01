أخبار أسوان.. انتظار الطلاب لنتيجة الشهادة الإعدادية..وافتتاح مساجد جديدة..وجهود للمحليات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق 31/1/2025 أحداث متنوعة .

حيث ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان وأولياء أمورهم إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول.

وحتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد رسمي لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام عقب اعتمادها رسميا من اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

وسيتم نشر النتيجة على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان وصفحة مديرية التربية والتعليم على موقع "فيسبوك"، مع توفير رابط رسمي لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج بسهولة.

خلال أيام.. الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان افتتاح المساجد الجديدة سواء الحكومية أو الأهلية حيث وصل عددها حتى الآن إلى 191 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .



أوقاف أسوان تواصل افتتاح المساجد الجديدة

تمكنت حملة مشتركة من مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين في أسوان من ضبط كمية من " الفسيخ " غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشارك في الحملة ممثلين من مديرية الصحة، التموين، وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، وإدارة التراخيص، ومباحث التموين، من ضبط كمية من " الفسيخ " وزنت نحو 2500 كيلو حيث تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالمضبوطات وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ضبط 2500 كيلو من الفسيخ غير الصالح للاستهلاك الآدمي فى أسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بتنفيذ أعمال النظافة العامة ، والإنارة داخل معظم القرى ومداخلها ، مع رفع المخلفات والتراكمات وجرد الأتربة وتفريغ الصناديق أولاً بأول في الشوارع الرئيسية والفرعية بواقع 10 طن بواسطة معدات الوحدة المحلية ، بالإضافة إلى زراعة حديقة السلام بجوار مدرسة عبادى ثانى الإبتدائية بقرية الزهراء بوادى عبادة مساهمة من أهالى القرية .



تنفيذ أعمال النظافة ورفع التراكمات بـ إدفو وكوم أمبو وأسوان