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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 17 مليون جنيه.. بدء رصف طريق بني غالب - جحدم بطول 4.5 كم بأسيوط

بدء رصف طريق بني غالب بأسيوط
بدء رصف طريق بني غالب بأسيوط
إيهاب عمر
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أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن بدء رصف طريق بني غالب - جحدم ضمن خطة رفع كفاءة وتطوير الطرق لتسهيل النقل والانتقال وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ أسيوط أن مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق من أولى أولوياته، بإعتباره قطاعاً حيوياً وأحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافتاً أن الطرق المرصوفة تنعكس على حياة المواطنين من خلال فتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الإستثمارات فضلاً عن تسيير حركة المرور وتوفر الجهد والوقت كما أنها تعكس المظهر الحضارى للمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه بناءاً على بروتوكول التعاون الموقع بين البترول والمحافظة يجري إعادة رصف الطريق الرابط من محطة وقود الوطنية بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط حتى مقر شركة البترول بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط وذلك بطول 4.5 كم بإجمالي تكلفة 16 مليون و985 ألف جنيه بحيث يتم تنفيذه عن طريق مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة وبإشراف من مديرية الطرق والنقل لافتاً إلى أهمية هذا الطريق الذي عليه كثافات مرورية وبحمولات زائدة حيث يقع في مسار سيارات أنابيب البترول مؤكداً على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات والتي من بينها قطاع الطرق.

ووجه المحافظ بالمتابعة الميدانية المستمرة لمراحل العمل حيث كلف اللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق بمتابعة جودة الأعمال المنفذة، والإلتزام بالجدول الزمني المقرر لها لتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق.

أسيوط أخبار أسيوط أخبار المحافظات رصف طريق بني غالب مشروع الرصف بالمحافظة

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